MHP'li Avşar'dan İttifak Açıklaması

Ülkenin oldukça zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, "Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için oldukça önemlidir" dedi.

TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Avşar "Temmuz 2015 FETÖ darbesi sonrası ülkemizi yıkamayanlar ekonomik yönden saldırıya geçmiş ve doların yükselmesi ile birlikte birlik beraberliğimize kast etmişlerdir. Gelinen noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta faiz lobisi olmak üzere ülkenin menfaatlerinin karşısında olan herkesin karşısındayız. Geçmişte bizi topla tüfekle yenemeyenler ekonomimizi zayıflatarak farklı projelerin peşindedirler. Ülkenin şu an içerisinde bulunduğu durum maalesef ki iyi değildir. Ancak bizler dış mihrakların oyununa gelmeden hükümetimize desteğimizi sonuna kadar vermekte ve bu kötü günlerinde el birliği ile aşılacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen noktada üreticiden tüketiciye, esnaftan çiftçiye her kesmin faiz lobisinin eline düşmüş durumda olduğunu belirten bir Avşar, "Asgari ücretli geçim sıkıntısındadır, memur ay sonunu zor getirmektedir. Türk lirası her geçen gün değer kaybetmektedir. Hükümetimiz bir an evvel politikalarını geliştirmeli, derinleştirmeli kendi öz sermayemize dönmeli ve el birliği ile bu illetin kökünü kazımalı vatandaşımıza hak ettiği yaşam tarzını vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Başkan Avşar, son olarak Vagon Onarım Fabrikasının Türk Kızılay'ına verilmesinin oldukça yerinde bir karar olduğunu da ifade ederek "Kazanan Malatya olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA