MHP'li Avşar'dan Af Açıklaması

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, af konusunda gerekli girişimlerin genel merkez tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Af talebimiz devam edecektir. Bu konu hakkında kararlıyız" dedi.

Avşar, af ile ilgili açıklamada bulunarak, bir kişinin kendisine, "Af çıkacak mı?" şeklinde soru yönelttiğini kaydetti. Bu soruya karşılaştığı her yerde cevap verme zorunluluğunda kaldığını anlatan Avşar, af konusunun çok önemli bir beklendi olduğunu vurgulayarak, "Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey bunu gündeme getirmişti. Bu konuda da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Bildiğiniz üzere, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de almıştık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı. Olmayacaktır. Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir. Biz MHP olarak bu affın yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu affı bazıları farklı noktalara çekmeye çalışmakta. Bu affın kişi veya gruplarla hiçbir alakası yok. Af talebimiz devam edecektir. Bu konu hakkında kararlıyız" diye konuştu. - MALATYA