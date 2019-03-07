MHP'li Atay'dan Celal Doğan'a Sert Tepki

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan'a sert tepki göstererek, PKK ve YPG'yi terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, düzenlediği basın toplantısında DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan'a sert tepki gösterdi. Atay, Celal Doğan'a cevaplaması için bazı sorular sordu. Atay, Doğan'a PKK ve YPG'yi terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu. Bu soruların cevabını beklediğini belirten Atay, "Celal Doğan PKK ve YPG bir terör örgütü mü, PKK'lılar terörist midir, yoksa gerilla mı? Abdullah Öcalan terör örgütü lideri midir? Bunların cevabını bekliyorum" dedi.

"YPG kendi toprağını savunuyor dedin"

Milletvekili Sermet Atay, Celal Doğan'ın bir televizyon programda YPG için 'onlar kendi toprağını savunuyor' dediğini de hatırlatarak, "Celal Doğan bir televizyon programında YPG ile ilgili 'onlar kendi topraklarını koruyor' dedi. Oradaki YPG'yi Kurtuluş Savaşı'nda toprağını savunanlarla aynı kefeye koyuyor. Celal Doğan sen dağda ölen teröriste terörist diyemeyen birisin" şeklinde konuştu.

"Celal Doğan kirlenmiş ismini temize çıkarmaya çalışıyor"

Celal Doğan'ın kirlenmiş ismini temize çıkarmaya çalıştığını ifade eden Atay, "Celal Doğan'ın buradan aday olmasının tek gayesi PKK ile kirlenmiş ismini temize çıkarmaya çalışıyor. Bunda başarılı olamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ejder Demir'e eleştiri

Milletvekili Atay, Ejder Demir'i de eleştirerek, Millet İttifakı Adayı Ejder Demir'in İYİ Parti ile ilgili söylemlerinin ortada olduğunu ifade etti.

"Gaziantepspor'u 2 milyon dolara verdi"

Atay, Celal Doğan'ın Gaziantepspor'u 2 milyon dolar burcu karşılığında Kızıl ailesine verdiğini de belirterek, "Gaziantepspor'u sevdiğini iddia edenler Gaziantepspor'u 2 milyon dolara verdi. Doğan Gaziantepspor'u dünürüne olan 2 milyon doların ödemesi karşılığında Kızıl ailesine verdi. 15 senedir neredeydin. Şimdi gelmiş siyaset yapıyorsun. Sen siyaseti terör örgütünün siyasi uzantısında yapıyorsun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA