MHP'li Ataman'dan, CHP'li Özel'in sözlerine tepki Açıklaması
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MHP'li Ataman'dan, CHP'li Özel'in sözlerine tepki Açıklaması

MHP'li Ataman'dan, CHP'li Özel'in sözlerine tepki Açıklaması
30.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:44

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanına, 'katliama teşvik' iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanına, 'katliama teşvik' iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Özel'in ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barolara yönelik açıklamalarını hatırlatan Ataman, "Sayın Genel Başkanımızın İzmir ve Ankara barolarıyla ilgili sözlerini Alevi kardeşlerimize söylenmiş gibi çarpıtıp onu ikinci bir Sivas katliamının teşvikçisi gibi gösterme ahlaksızlığında bulunan Özel, bugün de benim söylediklerimi çarpıtarak Mecliste çadır tiyatrosu kurmuş." görüşünü aktardı.

Ataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"FETÖ'den 'hizmet hareketi' diye bahseden, okuduğunu anlama ve algıda gerilik sorunu yaşayan, sözde CHP Grup Başkanvekili Özel, zannederim ki bu yapıdan 'sınavdan önce soruları alma hizmeti' ile üniversiteyi kazanmış. Yoksa bu zeka ile o başarı örtüşmemekte. Tweetlerimin neresinde partimizin gençleri, Ülkü Ocakları kanalıyla sana had bildireceğimi söyledim, neresinde Sivas katliamı savunması yaptım! Yalanlarınla sözlerimdeki gerçekliğin üzerini kapatmaya çalışıyor, yine haddini aşıyorsun.

Sözden değil dayaktan anlayan bir zihniyetin ürünü olarak had bildirmeyi dayağa bağlaman, 'ulan' üslubuyla hakkımda konuşman çizmeye çalıştığın medeni tabloyla her nedense örtüşmemekte. Yalanların ve komplolarınla Genel Başkanına ve hizmet ettiğin odaklara yakışıyorsun. Kulaklarını aç ve iyi dinle! Zira bu konudaki yetersizliğin partililerini de rencide etmekte. Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanına 'katliama teşvik' iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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