MHP'li Arzu Erdem: "Gazilerimiz bizim kahramanlarımız. Şehitlerimizi ve onların emanetleri bizim için çok kıymetli"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem,"Gazilerimiz bizim kahramanlarımız. Şehitlerimizi ve onların emanetleri bizim için çok kıymetli" dedi.

MHP'li Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden ve yaralanmalarına rağmen gazilik unvanı alamayanlara yönelik daha önce kanun tekliflerini verdiklerini söyledi. Erdem, "Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı. 684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda, gaziler arasındaki eşitsizliklerin peyderpey giderilmeye başlandı. Gazi sayılmayanların, bu düzenlemeler sonucunda kimliklerini almaya başladı. Geri kalanlar için de çalışmalar sürüyor. Gazilerimiz bizim kahramanlarımız. Şehitlerimizi ve onların emanetleri bizim için çok kıymetli. Tüm gaziler arasındaki eşitsizlik giderilmeli, unvanları verilmeli" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün ilk toplantısını yaptığını anımsatıp, ücretin ne olması gerektiğine yönelik soruya Erdem, "Bu bizim için hassas bir konu. Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Rakamı biz belirleyemeyiz. Komisyon çalışmalarının sonucu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.