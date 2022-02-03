MHP'li Arkaz: "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor." dedi.

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), yerli ve milli aşının itibar ve inandırıcılığına zarar vermek isteyen, ülkesine yabancılaşan bir meslek örgütü olduğunu söyledi.

TTB'nin, bölücü terör örgütünün yaptığı hiçbir eylemi kınamadığını, şehit edilen hiçbir doktoru anmadığını dile getiren Arkaz, "Terör örgütü PKK Afrin'de hastane bombaladı, hiç oralı olmadılar. Amacını kaliteli sağlık hizmeti için çalışmak ve hekimlerin haklarını korumak olarak açıklayan TTB'nin, bugüne kadar hekimlerin hakkını gözettiğini göremedik." diye konuştu.

Öldürülen PKK'lı teröristle çekilen fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, milletvekili seçilmeden önce TTB'nin Diyarbakır Şubesi'nde başkanlık yaptığını hatırlatan Arkaz, TTB'nin, hekimlik onurunu koruma gayreti olmadığını ifade etti.

"Devletin ve Türk tıbbının imkanlarını teröristler için seferber eden kişiler için Hipokrat yeminini çiğnediler." diyen Arkaz, TTB'nin, yaptığı açıklamalarla devletin ve adaletin karşısında durduğunu belirtti.

Çıkarılan yasal düzenlemelere rağmen hekimlere ve sağlık personellerine şiddetin devam ettiğine de değinen Arkaz, "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor. Sağlıkta şiddet artık yalnızca çalışanlara değil doğmamış çocuğun canına da kastediyor." ifadelerini kullandı.

Arkaz, kadına şiddet ve çocuk istismarının ise bir utanç kaynağı olduğunu, bu kapsamdaki cezaların en sert şekilde uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.???????