MHP'li Arkaz: "Sivas Kongresi Sadece Sivas'ı Değil, Tüm Coğrafyayı, Türkiye'yi İlgilendiren Bir...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Sivas'ın milli kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlığın başladığı kent olduğunu belirterek, "Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir" dedi. Arkaz, Sivas'ta 15-20 yıldır köylerden göç yaşandığını ifade ederek, "Anadolu'nun göçünü durdurmak zorundayız. İstanbul'da 20 milyon kişi, Marmara Bölgesi'nde 30-35 milyon kişi yaşıyor. Marmara Bölgesi artık kaldırmıyor. Ne su, ne oksijen, ne ağaç kaldı. Her tarafı betonlaştırdık" diye konuştu.

Yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakına yönelik soruya ise Arkaz, "MHP Genel Başkanı'ndan ilçelerine kadar herkes bu işin dimdik arkasında. Bu seçimlerde ciddi çalışma yapacağız. MHP kendisine yakışır şekilde oylarını alacak, iddialı olduğu yerlerde belediyeleri alacak" yanıtını verdi. - ANKARA