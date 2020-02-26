MHP'li Arkaz: "Bu virüsün en büyük düşmanı güneş"

26.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Bu virüsün en büyük düşmanı güneş. Sıcakla beraber virüs gider. Risk yüzde 60-70 azalacak" dedi.



MHP'nin doktor kökenli vekillerinden Hayati Arkaz, korona virüs tehlikesinden korunma yolları ile ilgili bilgiler verdi. Arkaz, elleri 30 saniye boyunca yıkanması ve elleri kolonya ile temizlemek gerektiğini ifade ederek, düzenli beslenmenin, hayvansal gıdaların iyi pişirilmesinin, proteinli gıdaların yenmesi gerektiğinin altını çizdi. Arkaz, "Virüs etrafımızda geziyor. Ülkemiz tedbirleri almış durumda" ifadelerini kullandı.



Birinci Dünya Savaşı'nda 10 milyon askerin hayatını kaybettiğini belirten Arkaz, "1918 yılında İspanya'da bir virüs çıktı. İspanya virüsü 1918'de çıktı, Avustralya'ya kadar uzandı, sadece Hindistan'da 17 milyon insan öldü. 50 ila 100 milyon arasında insan ölmüştür. Bu tür hastalıklar her şeyden daha tehlikeli. Bu virüsün en büyük düşmanı güneş. Sıcakla beraber virüs gider. Risk yüzde 60-70 azalacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA