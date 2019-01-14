MHP'li Alıcık'tan AK Parti'ye Ziyaret

Aydın'ın Nazilli ilçe belediyesi Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu ve partililerin hazır bulunduğu ziyarette MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu ve partililer, Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık ile birlikte AK Partililer tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ziyarette sırasıyla birer konuşma yapan AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhur İttifakının kazanacağını ifade ettiler.

Ziyarette Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ülkenin geleceği için şart olduğunu ve bunu da Cumhur İttifakı ile mümkün olacağının altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Öncelikle bizleri sıcak bir karşılamayla kabul eden AK partili kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Seçimlere kol kola giriyoruz. Büyükşehir adayımız Mustafa Savaş abimizle birlikte Aydın'ın geneline talibiz. Ben buradan seçmenimize sesleniyorum. Nazilli'de Alıcık'a oy veririz. Aydın'da ise başkasına derseniz hiç vermeyin. Çünkü biz bir bütünüz. Cumhuru temsil ediyoruz. Eğer bize oy verecekseniz Nazilli'de de Aydın'da da, diğer ilçelerde de aynı yere vermelisiniz. Seçmenimizden özellikle buna dikkat etmelerini istiyorum. Biz başarılı olmak zorundayız. Ağzımızdan ne söz çıkıyorsa onu yapmak zorundayız. Biz sadece Nazilli'yi değil büyükşehiri bir bütün olarak almak zorundayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA