MHP'li Alıcık, Erzurum Kongresi'ni unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'li Alıcık, Erzurum Kongresi'ni unutmadı

MHP'li Alıcık, Erzurum Kongresi'ni unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

"Milli Sınırlar" ifadesinin ilk kez kullanıldığı Erzurum Kongresi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, birliktelik vurgusu yaptı.

"Milli Sınırlar" ifadesinin ilk kez kullanıldığı Erzurum Kongresi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, birliktelik vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Erzurum Kongresi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, birliktelik vurgusu yaptığı mesajında, "102 yıl önce 23 Temmuz 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz kabul edilmesinin önemli adımlarından biri oldu. Türk Milletimizin demokratik hayata geçişinin dönüm taşlarından, kendi kaderini, geleceğini Türk Milletinin kendisin tayin etme iradesini cihana ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş planı, Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin en önemli belgesidir. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul edilemez kararı Türk Milleti tarafından talimat kabul edilmiş, Türk Yurdunun her yerinde topyekun bir mücadele başlamış, Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlık hedefine ulaşılmıştır. Erzurum Kongresinde ortaya konan azim ve kararlılığın, bugün bizlere ve özellikle Türk Gençliğine milli ilham kaynağı olması, güçlü geleceğe yürüyüşümüzde rehber olması en büyük dileğimdir. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını gururla, saygı ve minnetle yad ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Demir Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Burak Elmas Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'li Alıcık, Erzurum Kongresi'ni unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 07:13:27. #1.15#

title