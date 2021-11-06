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MHP'li Akçay Van'da

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MHP'li Akçay Van'da

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

VAN (İHA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Öğle saatlerinde Van'a gelen Akçay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Akçay ve beraberindeki heyet; üye standını, organize sanayi bölgesini ve çarşı esnafını gezerek sorun ve talepleri dinledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Erkan Akçay'a Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MYK üyesi Ali Uçar ile MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve ilçe başkanları da eşlik etti.

(Yunus Tuğrul/İHA)

MHP'li Akçay Van'da

MHP'li Akçay Van'da

MHP'li Akçay Van'da

MHP'li Akçay Van'da

MHP'li Akçay Van'da

MHP'li Akçay Van'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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