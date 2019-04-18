MHP'li Aday Hüseyin Sözlü'den Skandal Acun Ilıcalı Paylaşımı

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı, Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla tüm tepkileri üzerine çekti.

Sözlü, paylaşımında geçtiğimiz sene boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı üzerinden ahlak paylaşımı yaptı.

"ACUNDAN BOŞANAN ŞEYMA GİBİ"

Seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Sözlü, geçtiğimiz akşam Twitter hesabından isim vermeden bazı kişileri eleştirdi. Sözlü skandal paylaşımda şunları söyledi: "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!"

İşte Hüseyin Sözlü'nün skandal tweeti:

HEMEN KALDIRDI

Hüseyin Sözlü, gelen tepkilerin ardından attığı tweeti yayından kaldırdı.