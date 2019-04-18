MHP'li Aday Hüseyin Sözlü'den Skandal Acun Ilıcalı Paylaşımı
31 Mart yerel seçimlerini kaybeden eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı hakkında attığı skandal tweetle tepki çekti.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı, Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla tüm tepkileri üzerine çekti.
Sözlü, paylaşımında geçtiğimiz sene boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı üzerinden ahlak paylaşımı yaptı.
"ACUNDAN BOŞANAN ŞEYMA GİBİ"
Seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Sözlü, geçtiğimiz akşam Twitter hesabından isim vermeden bazı kişileri eleştirdi. Sözlü skandal paylaşımda şunları söyledi: "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!"
İşte Hüseyin Sözlü'nün skandal tweeti:
HEMEN KALDIRDI
Hüseyin Sözlü, gelen tepkilerin ardından attığı tweeti yayından kaldırdı.
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yazı sizi rahatsız etmiş yoksa acun olayını olduğu gibi anlatmış benzettiği kişiler kim olduğu belli değilCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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İste boyle bombos bir insan yonetti koakoca sehri. Sehrinde icini bosalttiCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Seni ilgilendirmiyor insanların özel hayatı sen biraz kişilikli bir insan olsan örnek verdiğin cümleler insanların özel hayatı olmazdı böyle insanlar neden var anlamıyorum.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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size dalkavukluk yapanların sizden önce kimlere yaptığını bilmiyor muydunuz?çok mu şaşırdınız?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bakıyom hüseyin sözlü magazin haberlerini de hiç kaçırmıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır