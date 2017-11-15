MHP'li Adan'dan TBMM Başkanlığına Adaylığı Konusunda Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Meclis Başkanlığına adaylığı konusunda, "14 Kasım 2017 tarihi itibarıyla müracaatımı yapmış bulunmaktayım. Bu karar şahsımı son derece onurlandırmıştır. Bu onurun esasen iki kaynağı vardır. Bunlardan birincisi Millet Meclisinin ifade ettiği değer ve tarihi misyonudur. Göğsümü kabartan ikinci sebep ise bu vazife için MHP'nin adayı olmamdır" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, yaptığı yazılı açıklamada önümüzdeki günlerde gerçekleşecek TBMM Başkanlığı seçiminde MHP kadrolarının tensibi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takdir ve teveccühleriyle şahsının aday gösterileceğinin genel merkez tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, "14 Kasım 2017 tarihi itibarıyla müracaatımı yapmış bulunmaktayım. Bu karar şahsımı son derece onurlandırmıştır. Bu onurun esasen iki kaynağı vardır. Bunlardan birincisi Millet Meclisinin ifade ettiği değer ve tarihi misyonudur. Bizim meclisimiz sıradan bir parlamento değildir. TBMM; milli iradenin tecelligahı olduğu gibi, milli mücadelenin de karargahıdır. Düşman orduları Anadolu'ya ayak bastığında namus kavgasının ve hürriyet mücadelesinin rotası meclis çatısı altında çizilmiştir. O kanlı savaşların ve şanlı zaferlerin ardından gazi unvanı ile onurlandıran meclisimiz; bu taltifi hak ettiğini 15 Temmuz gecesi bir kez daha ispat etmiştir. Memleketi teslim almaya çalışan katil şebekesinin bombardımanlarına karşı meclisimiz susmamış ve Türkiye'nin kalbi çarpmaya devam etmiştir. Gazi milletimizin gazi meclisi; kökleri Türk devlet felsefesinin en derinlerine kadar uzanan bir çınarın bugünlere uzanan dalıdır. Bu kıymetli yapının başkanlığına aday olma imkanı bizim gözümüzde siyasi bir makama değil, kutlu bir emanetin muhafazasına talip olmak demektir. Bu yüzden de 21., 24., 25. ve 26. dönem milletvekili sıfatıyla bir parçası olmaktan gurur duyduğum yüce meclisimizin başkanlık seçimlerinde aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir" ifadelerini kullandı.



"Göğsümü kabartan ikinci sebep ise bu vazife için MHP'nin adayı olmamdır" diyen Adan, şunları kaydetti:



"Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin en köklü siyasal hareketinin politik temsilcisidir. MHP Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesidir. Bu parti Türk milletinin 50 yıllık hatırası, binlerce yıllık hafızasıdır. MHP aradan geçen 50 yılda sahip olduğu çakıl taşı için bile canıyla bedel ödeyen mücadele insanlarının omuzlarında yükselmiştir. Şehitlerin kanı, yetimlerin gözyaşı ve ülküdaşlarımızın alın teri ile hamuru yoğrulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilini sağlamak, hangi platformda olursa olsun mutluluk vericidir. Hem milletin partisini hem de milletin meclisini temsil etme imkanını bana sunan başta Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim; varılan kararın memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim." - ANKARA