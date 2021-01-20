MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan aşı çağrısı
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan aşı çağrısı

20.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:54
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan aşı çağrısı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Erbaş, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisinin de bir süre önce koronavirüs hastalığını geçirdiğini söyledi.

Salgından kurtulmak için herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bazıları hissetmeden geçiriyormuş, ben çok ağrılı ve sancılı bir şekilde geçirdim. Benim yaşadıklarımı hiç kimsenin yaşamasını istemem. Ülkemize dünyanın birçok ülkesinden daha öncesinde başlatılan aşı ve aşılanma kampanyasına biz de destek veriyoruz. Herhalde bu süreci yaşayanlar, antikor sahibi olanlar vurulmayacak, yoksa ben de hemen olurdum. Öncelikle sağlık çalışanları başta olmak üzere 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın mutlaka bu aşıya karşı duyarlı olması lazım. Çevremizde de aşı konusunda tereddütlü olanlarınız varsa büyüklerimizden mutlaka ikna edin ve aşıyı yaptırın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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