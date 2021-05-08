MHP Kuşu Belde Başkanı kalbine yenik düştü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belde Başkanı Selami Bozkurt'un (43), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belde Başkanı Selami Bozkurt'un (43), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Acı haberi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz duyurdu. Yılmaz, merhum Selami Bozkurt'un Kuşu Beldesi'nde iki dönemdir teşkilat başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "Kalp krizi geçiren dava arkadaşımız Selami Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Bu mübarek günde hayatını kaybetti. Başkan Bozkurt'a Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken, ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı