MHP Kuşadası ilçe teşkilatı yardım paketi dağıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Kuşadası ilçe teşkilatı yardım paketi dağıtıyor

MHP Kuşadası ilçe teşkilatı yardım paketi dağıtıyor
01.05.2020 02:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 02:48

MHP Kuşadası İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıtmaya başladı.

MHP Kuşadası İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıtmaya başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bir sosyal çalışma yapan MHP Kuşadası ilçe teşkilatı Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi Kuşadalıları unutmadı. MHP Kuşadası ilçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Murat İnan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hayırsever partilierin katkılarıyla hazırlanan yardım paketleri dağıtılmaya başlandı. MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Hedeflerinin Kuşadası'ndaki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da gönül zenginliklerini ortaya koyarak yardımlara destek olan dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm Haber
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Haber
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir Haber
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Haber
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: MHP Kuşadası ilçe teşkilatı yardım paketi dağıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 03:20:07. #1.15#
title