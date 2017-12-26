MHP Kula İlçe Teşkilatından CHP İl Başkanı Balaban'a Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Teşkilatı üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kongresinde "MHP ve ülkücüleri" eleştirdiği öne sürülen Semih Balaban'a tepki gösterdi.



MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faik Şentürk, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kula Ülkü Ocağı Başkanı Mikail Bulut ile basın açıklaması düzenledi.



Kula Adliyesi önünde toplanan parti üyeleri adına açıklama yapan Baytok, CHP Manisa İl Kongresinde il başkanı seçilen Balaban'ın MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve parti mensupları hakkında hakarette bulunduğunu savundu.



Baytok, "Sorumluluk sahibi kişilerin ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset anlayışı yerine, birleştirici bütünleştirici siyaset anlayışını tercih etmeleri gerekmektedir. CHP İl Başkanlığı makamında oturan zat, oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli ve bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmelidir. Ülkücüler bu provakatif kışkırtmalara gelmeyecek ve hakkını hukuki yollarla arayacaktır." dedi.



Baytok, Balaban hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.