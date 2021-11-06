MHP Konya Milletvekili Esin Kara, partisinin Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - MHP Konya Milletvekili Esin Kara, beraberindeki heyet ile partisinin Ardahan İl başkanlığını ziyaret etti.

Bazı programları dolayısıyla Ardahan'a gelen Kara, il başkanlığı binası girişinde MHP İl Başkanı Hülya Davutoğulları ve partililer tarafından karşılandı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, bütün illeri dolaştıklarını söyledi.

Yarın da Ardahan'da çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını anlatan Kara, "Ardahan'da bazı ziyaretler gerçekleştireceğiz. Muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz, varsa sorunlarını dinleyeceğiz. Parti olarak yerel basına önem veriyoruz. Yerel basının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Haberi Kaydet