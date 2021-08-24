MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti
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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Kara'nın ilçe ziyareti kapsamında ilk durağı Beyşehir ilçe teşkilatı oldu.

Ziyarette, Beyşehir'in sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kara, daha sonra kendisine eşlik eden partililerle birlikte Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kara ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak sohbet etti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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