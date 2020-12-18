MHP Konya İl Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi
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MHP Konya İl Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi

18.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:28
MHP Konya İl Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi

MHP Konya İl Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışını artırmak amacıyla kampanya başlatıldı.

MHP Konya İl Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışını artırmak amacıyla kampanya başlatıldı.

Kızılay ile organize edilen ve il başkanlığı önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına katılarak kan veren gönüllü vatandaşlara plaket hediye edildi.

MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde Kızılay'ın kan bağışına ihtiyacı olduğu için bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Herkesi kan bağışına davet eden Karaarslan, "Sadece Kovid-19 hastalarımızı değil, kana ihtiyacı olan diğer hastalarımızı da düşünerek bu kampanyayı organize ettik. Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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