MHP Konya İl Başkanlığına atama
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Çiçek'in MHP İl Başkanlığı görevinden alındığını duyurmasının ardından parti genel merkezince bu göreve mevcut Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan atandı. Karaaslan'ın il yönetimini oluşturarak kısa sürede göreve başlayacağı öğrenildi. - KONYA