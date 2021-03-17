MHP Kongresine BBP'den üst düzey katılım

Büyük Birlik Partisi (BBP), MHP'nin 18 Mart'taki kongresine üst düzey katılım gösterecek.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin talimatı üzerine BBP'den üst düzey bir heyet, MHP'nin 18 Mart'taki kongresine katılacak. Heyette Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve Kadın Kollarından Sorumlu MKYK Üyesi Dilek Keskin bulunacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise kongreye telgraf yolladı. Destici telgrafında şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı,

Ülkemizin ve Türk siyasetinin en önemli kurumlarından Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na nazik davetinize teşekkür ederim. Milletimizin bin yıldır bayraktarlığını yaptığı İslam'ın, ahlak ve faziletinin takipçiliği; Dünya Türklüğünün birlikteliği ve Türk Milleti'nin sonsuza dek, hür, müreffeh ve bağımsız yaşama ülkülerini paylaştığımız Milliyetçi Hareket Partimizin, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nı, şahsınızda, hayırlara vesile olması dileklerimle kutluyor, görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı