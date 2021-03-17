MHP Kongresine BBP'den üst düzey katılım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP Kongresine BBP'den üst düzey katılım

17.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:49
MHP Kongresine BBP'den üst düzey katılım

Büyük Birlik Partisi (BBP), MHP'nin 18 Mart'taki kongresine üst düzey katılım gösterecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP), MHP'nin 18 Mart'taki kongresine üst düzey katılım gösterecek.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin talimatı üzerine BBP'den üst düzey bir heyet, MHP'nin 18 Mart'taki kongresine katılacak. Heyette Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve Kadın Kollarından Sorumlu MKYK Üyesi Dilek Keskin bulunacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise kongreye telgraf yolladı. Destici telgrafında şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı,

Ülkemizin ve Türk siyasetinin en önemli kurumlarından Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na nazik davetinize teşekkür ederim. Milletimizin bin yıldır bayraktarlığını yaptığı İslam'ın, ahlak ve faziletinin takipçiliği; Dünya Türklüğünün birlikteliği ve Türk Milleti'nin sonsuza dek, hür, müreffeh ve bağımsız yaşama ülkülerini paylaştığımız Milliyetçi Hareket Partimizin, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nı, şahsınızda, hayırlara vesile olması dileklerimle kutluyor, görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Bakkal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Kongresine BBP'den üst düzey katılım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:51:16. #1.15#
title