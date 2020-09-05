MHP Kofçaz İlçe Başkanlığına yeniden Fatih Eser seçildi
MHP Kofçaz İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı.
MHP Kofçaz İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parti binası önünde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek liste ile yapılan kongrede, divan başkanlığı görevini İl Başkanı Şaban Savaşan yönetti.
Mevcut ilçe başkanı Fatih Eser, kongrede, 44 delegeden 25'inin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Eser, konuşmasında, ilçe kongresinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kongrede kendisine destek veren herkese teşekkür eden Eser, yeni dönemde hedeflerini yükselteceklerini belirtti.
Kongreye, İl Başkanı Şaban Savaşan, Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, İl Genel Meclisi üyesi Tarık Dökmeoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Kaynak: AA