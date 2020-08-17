MHP Kırşehir teşkilatlarında ilçe kongreleri tamamlandı MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Kırşehir teşkilatlarında ilçe kongrelerini tamamladıklarını bildirdi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Kırşehir teşkilatlarında ilçe kongrelerini tamamladıklarını bildirdi.

Kılıç, AA muhabirine, geçen hafta sonunda yapılan ilçe kongrelerinde iki başkanın değiştiğini, dördünün ise görevine devam etiğini belirtti.

İlçe yönetim kurullarında yenilenmenin söz konusu olduğunu vurgulayan Kılıç, daha güçlü bir şekilde gelecek seçimlere hazırlanacaklarını kaydetti.

Kılıç, Mucur ilçesinde Ali Rıza Budak, Kaman'da Yılmaz Uzunay, Çiçekdağı ilçesinde Ahmet Hikmet Erdoğan, Akpınar'da Sami Atalay, Boztepe'de Musa Ceylan, Akçakent'te Mehmet Güner ve merkez ilçede Ramazan Adalı'nın ilçe başkanlıklarına seçildiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA