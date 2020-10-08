MHP Kırşehir Teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Teşkilatı, istişare toplantısı için bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Teşkilatı, istişare toplantısı için bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimi, ilçe yönetimi, kadın kolları yönetimi ve ülkü ocakları başkanlığı ile belde belediye başkanlarının katılımları ile yapılan toplantıda MHP'nin genel politikası ve yerel politika üzerine konular görüşülerek temsilcilerin görüşleri alındı. Toplantı, yerelde izlenecek yol haritasının ardından fikir alışverişleri sonrası hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı