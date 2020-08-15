MHP Kırşehir Merkez İlçe Kongresi yapıldı MHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ramazan Adalı seçildi.

MHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ramazan Adalı seçildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, yeni tip koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi.

MHP Kırşehir İl Başkan Yardımcılığı'ndan ayrılan Adalı'nın tek aday olduğu kongrede 420 delege oy kullandı.

Adalı, MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede yaptığı konuşmada, üniversite yıllarında itibaren Ülkü Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev yaptığını söyledi.

En son İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken merkez ilçe başkanlığına aday olduğunu ifade eden Adalı, şunları kaydetti:

"Üç yıldır MHP Kırşehir İl Başkan Yardımcılığı görevimin ardından bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli ve il başkanımız Arif Kılıç'ın takdirleriyle merkez ilçe başkanlığına aday oldum. Kovid-19 salgını nedeniyle konuşmamı kısa tutuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından MHP Kırşehir Merkez ile yönetiminde yer alan partililer katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA