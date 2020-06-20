MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Çalışkan, görevinden istifa etti MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Ekim 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden iş yoğunluğu ve ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Ömrünün sonuna kadar partisinin arkasında olacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Görev sürem boyunca yan yana, omuz omuza beraber yol yürüdüğüm değerli ağabeyim Derya Bulut'a, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, Ülkü Ocakları il başkanımıza, ocak ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkürü bir borç bilirim. Haklarınızı helal ediniz. Ülkücülük bazen, evinin bir köşesine çekilip, lekesiz ve onurlu bir şekilde yaşamaktır."

Kaynak: AA