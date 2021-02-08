MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Türkyılmaz'a saldırıyı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Türkyılmaz'a saldırıyı kınadı

08.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:21
MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Türkyılmaz'a saldırıyı kınadı

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın, tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesini kınayarak, faillerin bir an önce bulunmasını istedi.

Türkyılmaz'ın diğer belediyelerinde olduğu gibi MHP'nin "üretken belediyecilik" anlayışını başarılı bir şekilde temsil eden başkanlarından olduğunu belirten Öztürk, "Hemen hemen her kalbe dokunmayı görev bilmiş kıymetli başkanımızın, her akşam rutin yaptığı yürüyüş ve saha denetimlerinde yolda karşılaştığı kişi tarafından saldırıya uğrayarak darbedilmesi kabul edilemez bir durumdur. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak, hakim karşısına çıkarılması en büyük ve haklı beklentimizdir. Bu bakımdan olayın aydınlatılması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkyılmaz'ın yalnız olmadığını ve her daim yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu menfur olayın bir an önce aydınlatılması için yakın takipçisi olacağız. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. MHP, her daim hizmetten yana olmuş, gönüllere taht kurmuştur. Kimse bu tip saldırılarla millete hizmet yolunda MHP'yi engelleyemez, durduramaz, korkutamaz. MHP'nin her neferi bugüne kadar milletimizin mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapmış, bundan sonra da yapacaktır. Bu tip olayları gerçekleştirilen cahillere gerekli en ağır cezanın verilmesini haklı olarak bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Buse Varol Hüner Coşkuner Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Türkyılmaz'a saldırıyı kınadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:35:32. #1.14#
title