MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Türkyılmaz'a saldırıyı kınadı

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın, tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesini kınayarak, faillerin bir an önce bulunmasını istedi.

Türkyılmaz'ın diğer belediyelerinde olduğu gibi MHP'nin "üretken belediyecilik" anlayışını başarılı bir şekilde temsil eden başkanlarından olduğunu belirten Öztürk, "Hemen hemen her kalbe dokunmayı görev bilmiş kıymetli başkanımızın, her akşam rutin yaptığı yürüyüş ve saha denetimlerinde yolda karşılaştığı kişi tarafından saldırıya uğrayarak darbedilmesi kabul edilemez bir durumdur. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak, hakim karşısına çıkarılması en büyük ve haklı beklentimizdir. Bu bakımdan olayın aydınlatılması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkyılmaz'ın yalnız olmadığını ve her daim yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu menfur olayın bir an önce aydınlatılması için yakın takipçisi olacağız. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. MHP, her daim hizmetten yana olmuş, gönüllere taht kurmuştur. Kimse bu tip saldırılarla millete hizmet yolunda MHP'yi engelleyemez, durduramaz, korkutamaz. MHP'nin her neferi bugüne kadar milletimizin mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapmış, bundan sonra da yapacaktır. Bu tip olayları gerçekleştirilen cahillere gerekli en ağır cezanın verilmesini haklı olarak bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen