MHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi
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MHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Erdal Baloğlu, yeniden il başkanı seçildi.

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi
20.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:56

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Erdal Baloğlu, yeniden il başkanı seçildi.

Partililer, Yahşihan ilçesinde kongrenin yapılacağı düğün salonuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yaptı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Seçime, tek aday olarak giren mevcut başkan Erdal Baloğlu, yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, AK Partili Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, MHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emrah Doğan ve partililer katıldı.

Öte yandan, MHP İl Başkanlığı'nın farkındalık oluşturmak amacıyla kongrenin yapıldığı düğün salonunun yanına çağırdığı Türk Kızılay'ın gezici kan bağışı aracında kan bağışında bulunuldu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Fatih Gökmen
Muhammet Fatih Gökmen
AA Editörü
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