MHP Kırıkkale İl Başkanı Baloğlu'ndan Türkyılmaz'ın saldırıya uğramasına tepki

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Baloğlu, yazılı açıklamasında, dün akşam saatlerinde Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın, yürüyüş yaptığı esnada şu an için kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini anımsattı.

Türkyılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Baloğlu, "Öncelikle temennimiz bu olayın münferit gelişen plansız bir durum olmasıdır. Kaygımız ve endişemiz ise belediye başkanı seçildiği günden beri harıl harıl çalışan, hiçbir kişiye menfaat sağlamadan mücadele eden, tüm Yahşihan'ı tekrar inşa etmek ve verdiği sözleri yerine getirmek için yürekten çalışan Türkyılmaz'ın sindirilmeye çalışılmasıdır. Yahşihan Belediye Başkanı bir kamu görevini ifa etmektedir. Bu esnada yapılan her türlü müdahale önce devlete, sonra şahsa yapılmış sayılır. Kolluk kuvvetlerimizin gereken çalışmayı titizlikle yapıp failinin ivedi şekilde tespit edilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'nin, kurulduğu günden beri Türk milleti için canını seve seve veren, ömrünü bu uğurda harcayan bir davanın partisi olduğunu vurgulayan Baloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece belediye başkanımız değil, bu davanın ve bu ülkenin tek bir mihenk taşına dokunanın, bir dalını kıranın, ağacını kökünden sökmek de boynumuzun borcudur. Minicik mafya özentileri, muhabbet tellalları, 100 promilden sonra aslan kesilen kedicikler ve onları kışkırtma çabası içinde olan adam görünümlü ürkekler bizim muhatabımız bile olamazlar. MHP teşkilatları, başta Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz olmak üzere tüm seçilmişlerinin dimdik yanındadır. Hatası olanlar, yanlışa düşenler, gaza gelenler varsa gelip muhatabından özür dilesinler. Affetmek büyüklüktür. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen