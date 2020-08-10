MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek
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MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, düzenlediği basın toplantısında 16 ilçe kongresini cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirerek tamamlayacaklarını söyledi.

MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek
10.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:33

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, düzenlediği basın toplantısında 16 ilçe kongresini cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirerek tamamlayacaklarını söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Tok; "Genel Başkanımız takdirleriyle Kayseri İl Teşkilatı olarak genel merkezimizle istişare sonucunda önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günü Kayseri'de bulunan 16 ilçe teşkilatının kongresini Allah'ın izniyle 2 gün içerisinde milletvekillerimiz, MYK'larımız ve yöneticilerimizle birlikte huzurunuzda gerçekleştireceğiz. Rabbim; birliğimizi, bütünlüğümüzü bozdurmasın. Kıymetli büyüğümüz genel başkanımızın 14 Mart 2021 yılında yapacağı büyük kongreye Kayseri İl Teşkilatı milletvekilleriyle, il teşkilatıyla, MYK'larıyla, ilçe başkanlarıyla, minimum mahalle başkanlarına kadar bütün teşkilat mensuplarıyla dimdik hazır ve yetkili olarak genel merkezimizde, genel başkanımızın yanında yerimizi alacağız. O nedenle cumartesi 8 kongre, pazar 8 kongre olarak Covid kurallarına uygun bir şekilde genel merkezimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştireceğiz. 15 Ağustos'ta Melikgazi, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan ve Hacılar Teşkilatlarımız kongrelerini gerçekleştirecektir. 16 Ağustos'ta Kocasinan, Talas, Yahyalı, İncesu, Felahiye, Yeşilhisar, Tomarza ve Develi Teşkilatlarımız kongrelerini gerçekleştireceğiz. Kongreler, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilecektir. Kongreler tek adayla gerçekleştirilecektir. Kongreler; cumhur ittifakının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Türkiye'de bir ilke imza atacağız. 16 ilçe kongresini 2 gün içerisinde gerçekleştirmek nasip olur. ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "1969 yılında kurulmuş olan, 51. yılını geride bırakmış olan ve 14 Mart 2021 tarihinde 13. olağan kurultayını yapacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizler de dava mensupları olarak Kayseri'de 15-16 Ağustos tarihlerinde 16 ilçemizin tamamında kongrelerimizi yapmak suretiyle önemli bir adım atmış olacağız. MHP demek birlik ve dirlik demektir. İstiklalimiz ve istikbalimiz için birlik ve dirliği bizler hem teşkilatımızla kongrelerimizi şenlik ve coşkuyla beraber yaparak önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle Türkiye'nin birliği ve dirliği noktasında cumhur ittifakının hassasiyetleri çerçevesinde genel başkanımızın emrinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayseri; milliyetçi, ülkücü hareketin omurgasıdır. Bu omurga Allah'ın izniyle bu zamana kadar sapasağlam kalmıştır bundan sonra da kalmaya devam edecektir. Bu omurgayı bu güne kadar sapasağlam ayakta ve dimdik tutan İl Başkanımız Serkan Tok'a teşekkür ediyorum. Bu kongreye tek adayla gireceğiz, il teşkilatında başkan adayımız, tek adayımız Serkan Tok beyefendidir. Bizler de onun etrafında hep beraber kenetlenmek suretiyle yine ilçe kongrelerimizden başlayarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Kayseri Teşkilatı 14 Mart 2021'de yapılacak olan 13. Olpğan Kurultayımıza da genel başkanımıza sadakatle bu asil duruşundan hiçbir suretle taviz vermeksizin kendisine yakışanı yapacaktır" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy teşkilat içerisindeki birlik ve beraberliğin önemine değindiği konuşmasında, "Milliyetçi Hareket Partisi birlik ve beraberlik temasıyla yola çıkmıştı. Bu yola çıkış tabi ki uzun yıllar öncesine dayanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Allah izin verirse 2020 yılı içerisinde çok uzun yıllardır tarihinde yapılmamış bir şeyi de gerçekleştirmiş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi inşallah 2015, 2017 ve 2020 13. İl Kongreleriyle birlikte tek adaylı bir yapıda arka arkaya üçüncü defa tek adaylı kongrelerini gerçekleştirecek. Cenabı Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlik ve beraberliğin tesis edildiği anlamına geliyor, bu güçlü bir yapının oluşturulduğu anlamına geliyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi mahalle teşkilatlarından başlayarak ve hareketimizin yükünü omuzlayan ilçe başkanlarımızın ciddi anlamda gayretleri ve özellikle son 27-28 aydır Serkan başkanın özverileriyle çok ciddi anlamda bir ivme yakaladı. Gerek 2018, 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşeni fazlasıyla yapmış, başarılı seçimler atlatmıştır. Bu kongrelerle beraber gerek ilçe başkanlarımız kendi teşkilatlarını, yapılarını güçlendirecek, gerekse il teşkilatımız ilçe kongrelerimiz bittikten sonra çok güçlü bir il teşkilatı kurmak kaydıyla önümüzdeki süreçte sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda cumhur ittifakı çizgisinde daha güçlü bir yapıyla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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