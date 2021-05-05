MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan tarihi eserlerin korunması için önerge
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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan tarihi eserlerin korunması için önerge

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan tarihi eserlerin korunması için önerge
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Kültür Sanat

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ilçesinde bulunan bazı tarihi eserlerin korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına önerge verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ilçesinde bulunan bazı tarihi eserlerin korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına önerge verdi.

Ersoy, sahada yaptığı çalışmaların ardından Yukarı Develi mevkisinde bulunan tarihi eserlerle ilgili önerge hazırlayıp bakanlığa sundu.

Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Develi ilçemizde bulunan Zengibar Kalesi, tarihi mezarlıklar, pınarlar ve türbelerimizin restorasyon çalışmalarının yapılması ve ardından koruma altına alınması ile ilgili bir önerge hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanımıza sunduk. Bu eserler bizim kültürel değerlerimizdir. Sahip çıkmak, ülkemize yakışacak, Develi'mize katma değer getirecek hale getirmek boynumuzun borcudur. Konunun takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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