MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "2020 yılı yatırım planındaki 460 milyon TL beklentilerimizi...

21.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:27

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım planında Kayseri'ye ayrılan 460 milyon TL'lik bütçenin beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığını söyledi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım planıyla ilgili görüşlerini aktardı.



MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "Yatırım planında Kayseri'mize ayrılan bütçe için, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm ilgililere, yetkililere teşekkür ediyorum fakat yatırım programında genel tabloya baktığımız zaman, Kayseri ilimize ayrılan miktarın toplamda 460 milyon TL olduğunu görüyoruz" ifadesinde bulunarak, "Bu meblağ, özellikle de diğer illere kıyasla Kayseri'mizin potansiyelini de düşündüğümüz zaman beklentilerimizi maalesef tam anlamıyla karşılayamamıştır. Özellikle de yüksek hızlı tren hattının bir an önce faaliyete geçebilmesi için yeterli ödenek maalesef bu sene de sağlanmamıştır. Bu konuda Kayserililer olarak beklentimiz ve ısrarımız oldukça fazladır. Ben de tüm Kayserililer adına bir kez daha buradan dile getirmek istiyorum: Yüksek hızlı tren Kayserililere verilmiş bir sözdür, bir an önce bu sözün yerine getirilmesi Kayseri halkının en büyük arzusudur" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA