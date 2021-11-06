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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, esnafı ziyaret etti

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, esnafı ziyaret etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Adnan İncetoprak, esnaf ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Adnan İncetoprak, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ersoy ve İncetoprak, Kazancılar Çarşısı ve tarihi Kayseri Kalesi'nde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlara karanfil verdi.

Vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Ersoy ile İncetoprak, daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyaretlere partililer de eşlik etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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