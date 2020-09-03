MHP Kayseri İl Başkanlığı genel kurula gidiyor
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MHP Kayseri İl Başkanlığı genel kurula gidiyor

MHP Kayseri İl Teşkilatı, 20 Eylül'de 13. Olağan İl Kongresi'ni yapacak.

MHP Kayseri İl Başkanlığı genel kurula gidiyor
03.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:23

MHP Kayseri İl Teşkilatı, 20 Eylül'de 13. Olağan İl Kongresi'ni yapacak.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Kayseri İl Teşkilatı yönetim kurulunca alınan karar gereği, 13. Olağan İl Kongresi 20 Eylül'de saat 10.00 'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, şu ana kadar mevcut Başkan Serkan Tok'un tek aday gözüktüğü, 15 Ağustos Cumartesi günü Melikgazi, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan ve Hacılar teşkilatlarının, 16 Ağustos Pazar günü ise Kocasinan, Talas, Yahyalı, İncesu, Felahiye, Yeşilhisar, Tomarza ve Develi teşkilatlarının kongrelerinin tek adaylı gerçekleştirildiği anımsatılarak, bunun Türkiye'de bir ilk olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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