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MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'tan ilçe ziyaretleri

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'tan ilçe ziyaretleri
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve il yönetimi, ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve il yönetimi, ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan ilçesi ziyaret eden ve tadilatta olan ilçe başkanlığı binasında incelemelerde bulunan İncetoprak, Kaymakamlık, Belediye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası ve Ziraat Odası ile Meslek Yüksekokulu ve Bünyan Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İncetoprak, ziyaretlerle ilgili şunları kaydetti:

"2021 yılının son haftasında olduğu gibi yeni yılın ilk haftasında da boş durmadık. İlçelerde STK temsilcilerinin yanında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kapı kapı dolaştık, sohbet ederek sıkıntılarını dinledik. Vatandaşlarımızın kişisel taleplerinin yanında ilçedeki STK temsilcileri ile muhtarlarımızın da sıkıntılarını tek tek dinledik, raporladık. Hazırladığımız raporları ilgili kuruluşlara ileterek sorunların çözümü için adım atılmasını sağladık. Mecliste gündeme getirilmesi gereken konularla ilgili olarak da hazırladığımız raporları MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir ile milletvekilimiz Baki Ersoy'a dosya halinde takdim edeceğiz. Sorunların mecliste de dile getirilerek çözülmesi ve sevdamız Kayseri'nin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız."

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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