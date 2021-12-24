DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayapınar İlçe Başkanlığına Baver Bulut getirildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtti.

Eski başkan Mehmet Ataç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kayaalp, Bulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kayaalp, parti olarak Diyarbakır'da yaptıkları başarılı çalışmalarla vatandaşların teveccühünü kazandıklarını, partinin hızlı yükselişini sürdüreceklerini söyledi.

Bulut da görevi en iyi şekilde yapacağını, partinin tüm kademeleriyle koordineli bir şekilde görev yapacağını aktardı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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