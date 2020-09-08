MHP Kavak İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Kamber, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP İlçe yönetimi olarak uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

MHP Kavak İlçe Yönetim Kuruluna seçilenleri tebrik eden Kamber, şunları dile getirdi:

"İlçe kongremizi hayırlısı ile bitirmiş olup yeni oluşturulan yönetim kurulu arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle ilk toplantımızı gerçekleştirerek çalışmalarımıza kaldığımız yerden başlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak, ilçemiz, Samsun ve memleketimizin geleceği için uyum içinde çalışacağız. Yolumuz Hak yolu, hakikat yolu, gayemiz Türk milletinin refahı ve Allah'ın rızasına nail olmaktır."

Kaynak: AA