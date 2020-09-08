MHP Kavak İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Kavak İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

MHP Kavak İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı
08.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:54

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Kamber, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP İlçe yönetimi olarak uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

MHP Kavak İlçe Yönetim Kuruluna seçilenleri tebrik eden Kamber, şunları dile getirdi:

"İlçe kongremizi hayırlısı ile bitirmiş olup yeni oluşturulan yönetim kurulu arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle ilk toplantımızı gerçekleştirerek çalışmalarımıza kaldığımız yerden başlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak, ilçemiz, Samsun ve memleketimizin geleceği için uyum içinde çalışacağız. Yolumuz Hak yolu, hakikat yolu, gayemiz Türk milletinin refahı ve Allah'ın rızasına nail olmaktır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Yasemin Özilhan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: MHP Kavak İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 13:00:08. #1.14#
title