MHP Kastamonu İl Teşkilatı, Kamu-Sen Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı düzenlediği toplantıda KAMU-SEN Kastamonu Şube çalışanlarıı ile bir araya geldi.

Toplantıya katılan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, 31 Mart seçimlerinin Kastamonu için önemli olduğunu ifade etti. Ebubekir Korkmaz, "Kastamonu ilimizde bir Ülkücü gelenek, bir Türk Milliyetçiliği Geleneği var. ve vakfımız bu geleneğin oluşmasında çok büyük yer edinmiş durumdadır. Kastamonu'da 3 hilalli sancağımız yıllarca dalgalanmıştır. Bu seçim 3 hilalin, sancağın boynunu büküp kaybolmamasının bir seçimidir. Bu nokta da ülkücü memurun özellikle itibar sahibi, entelektüel birikimi yüksek, ideolojik dolgunluğa sahip beşeri münasebetleri olan toplumda karşılığı olan ülkücü memurun sahaya inmesi, gecesini gündüzüne katarak çalışması gereken bir seçim olarak değerlendirilmektedir. Kısacası bu seçim ülkücü memurun samimiyet sınavı olacak bir seçim. Dünyanın pişmanlık ettiği Türk Milletine içimizde de Türk Milliyetçilerine karşı bir düşmanlık besleniyor. Çok şükür Kastamonu maneviyatı yüksek, Kastamonu bir evliyalar şehri buradan ülkücülük yapmak gerçekten yüksek vasıflar gerektiriyor" dedi.

"Nerede kim varsa bizim gelmemiz gerekiyorsa biz gelelim"

Nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya gideceklerini ifade eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Yarım asırlık siyasi bir hareketin mensuplarıyız. Büyük bedeller ödenerek cuntalarla, darbelerle arkadaşlarımızın telef edildiği bir neslin yok edildiği bir neslin ortadan kaldırıldığı bir hareketin mensuplarıyız. Onun için biz hiçbir bahane Milliyetçi Ülkücü Hareketten ayrılmak için sebep olamaz. Yaşadıklarımızı, yaşadığımız travmaları şunu bunu bahane edip o hareketin bünyesinde ihanet eden bundan sonra bir kez daha düşünmek zorundalar. Özellikle bürokraside kamu çalışanlarına sesleniyorum: bundan sonra size çalıştığınız yerde, çalıştığınız mekanda, dairede yapılacak en ufak haksızlıkta dünyayı dar edin. Yapılacak en ufak bir haksızlıkta gece, gündüz, yedi, yirmi dört Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanınızdayım. Bunu böyle bilin. Nerede kim varsa bizim gelmemiz gerekiyorsa biz gelelim yöneticilerimizin gelmesi gerekiyorsa yöneticilerimiz hiç çekinmeden, yüksünmeden çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde İl Özel İdaresinden randevu alamadıklarını söyleyen İl Başkanı Yüksel Aydın, "Bütün kurumlarımızı, valimizi, emniyet müdürümüzü, alay komutanımızı ziyaret etmek için randevu alıyoruz. Ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bir arkadaştan daha randevu talep ettik. İl özel idarenin genel sekreteri Zafer Karaaslan Bey, hala tık yok. Yav canım kardeşim Zafer Bey, ya sen Milliyetçi Hareket Partisini tanımıyorsun? ya da dalga geçiyorsun. Devletin valisi randevu veriyor aynı gün alıyoruz. Devletin emniyet müdürü aynı gün randevu veriyor. Albay alay komutanı randevu veriyor. Beyefendi bir hafta on gün oldu hala ses yok. Not aldığımızı bil başka bir şey söylemiyor. Milliyetçi Ülkücü Hareketin kurumsal kimliğini hiçbir Allah'ın kulu rencide ettirmem, ettirmeyeceğim" dedi.

KAMU- SEN Kastamonu İl Başkanı Nedim Afacan, "Emekli olduktan sonra hayatını huzurlu bir şekilde sürdürmek isteyen tüm kamu çalışanlarının problemi olan 3600 ek gösterge üniversite mezunu olan herkese verilmeli. Daha düşük durumda olan 2000 göstergelerinden 2800 ve 3000 gösterge seviyesine en kıssa zamanda çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da il başkanlığımız aracılığıyla genel merkezinden destek verilmesini istiyorum. Yine emeklilikte yaşa takılanlar problemi var. Bu da sendikaların gündeminde. Emeklilik yaşı çok yüksek arkadaşlarımız bu yüksek yaşa dayanamıyorlar sıkıntı yaşıyorlar bu yıl emeklilikte yaşa takılanlarında biz bu ülkede memurun sırtından kanbur olarak çıkaracak siyasi partiyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüyoruz" diye konuştu.

Toplantının daha sonraki kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA