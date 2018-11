MHP Kastamonu İl Başkanlığındaki Değişiklik

Eski MHP Kastamonu İl Başkanı İsmail Sarıoğlu, il başkanlığındaki değişikliğe ilişkin "Bundan sonra teşkilatımız, genel merkezimiz ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in her an yanında ve emrinde olduğumuzu bildiriyor, yeni oluşturulacak yönetim kuruluna başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, genel merkez tarafından il başkanlığı görevine geçtiğimiz nisan ayında getirildiğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı olarak görevlendirilmemin ardından, başkanlığımda yönetimimizi oluşturduk. İl yönetim kurulu üyelerimiz genel merkezimizin 19 Kasım'daki atama kararı üzerine görevlerinden istifa etti." ifadelerine yer verdi.

Sarıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar teşkilatımızın, genel merkezimizin ve liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettik. Üç hilalli bayrağı en yüksekte tutma gayreti içerisinde olduk. Türk-İslam ülküsü doğrultusunda ülkücü değerlerden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. 1 Kasım sürecinde ve sonrasında partimiz üzerinde oynanan oyunları görerek genel merkezimizin, liderimizin yanından ve talimatlarından bir an olsun ayrılmadık, sapmadık. Geçici heveslere tevessül etmedik. Teşkilatımızı tüm ilçelerimiz ile beraber buhranlı süreçte dimdik ayakta tuttuk. Cenab-ı Allah'ın izniyle dimdik tutacağız. Bundan sonra teşkilatımız, genel merkezimiz ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in her an yanında ve emrinde olduğumuzu bildiriyor, yeni oluşturulacak yönetim kuruluna başarılar diliyoruz."

Atama kararı üzerine MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Fazıl Deligözoğlu'nun da yönetim kurulu üyeleri ile partiden istifa ettiği öğrenildi.

Öte yandan MHP Genel Merkezi tarafından Sarıoğlu'nun 2 gün önce görevden alınarak yerine Yüksel Aydın'ın atandığı bildirildi.