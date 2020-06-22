MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, görevinden ayrıldığını duyurdu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı
22.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:09

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Kalp rahatsızlığı olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha evvel geçirmiş olduğum kalp rahatsızlığımın bugünlerde yeniden nüksetmesi nedeniyle büyük onurla ve şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı görevimden bir süreliğine ayrılıyorum.

Bu süreçte beni il başkanlığı görevine layık gören milliyetçi ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı arz eder ve liderimize sadakatin kıyamete kadar bizlere şeref olacağını tüm kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti Haber
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı Haber
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Halife Hafter Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Deniz Türüç Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:22:50. #1.14#
title