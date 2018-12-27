MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın: "Gece Gündüz, 7/24 Çalışıp Halkın Gönlüne Gireceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı Belediye Başkanı Aday Tanıtım programlarına Azdavay'da düzenlediği programla devam etti. Toplantıda konuşan İl Başkanı Yüksel Aydın, gece, gündüz çalışarak halkın gönlüne gireceklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimine yönelik çalışmalarına devam ediyor. MHP Kastamonu İl Başkanlığı, Azdavay'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında partililer ile bir araya geldi.

Aday tanıtım programında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "İŞKUR İl Müdürü hanımefendiye medya aracılığıyla günlerdir söylüyorum. Belediyelere verdiğiniz personel sayılarını açıklayın, herkes görsün diye. İnebolu Belediye Başkanımız burada, kendisine sorun. İnebolu Belediyesine İşkur'dan 5 kişi vereceksin. Aynı evsafta olan Cide Belediyesine 20 kişi vereceksin. Tamam, iktidarın 3-5 farkı olsun, kimsenin buna bir şey dediği yok. İnebolu'daki vatandaşlar Türk Milletinin mensubu değil mi?" dedi.

"31 Marttan sonra MHP'nin Şeffaf belediyecilik anlayışı ve hizmetleriyle Azdavay halkı da tanışacak"

Kastamonu'ya ve ilçelerine yapılacak tüm hizmetler için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Gece gündüz, 7/24 çalışıp halkın gönlüne gireceğiz. Allah'ın izniyle 31 Marttan sonra Milliyetçi Hareket Partisinin Şeffaf belediyecilik anlayışı ve hizmetleriyle Azdavay halkı da tanışacak. Rekabet tabi ki olacak, ama önemli olan siyaseti düzgün, çirkinleşmeden yapabilmektir. Cenab-ı Hak huzurlu bir seçim ortamı nasip eylesin. Aday olacak diğer siyasi partilerin adaylarına da başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Huzur için, dayanışma için, daha yaşanabilir bir Azdavay için Belediye Başkanlığına talibim"

MHP Azdavay Belediye Başkan Adayı Akif Özdemir yaptığı konuşmasında, "Sizin de bilmenizi isterim ki, makam odasından, gizli kapılar arkasından belediyecilik yapmak için değil, halkımızın arasında sağcısı, solcusu, yoksulu, zengini ayrıştırmadan, fitneye ve fesatlığa meydan bırakmadan, her kesimi kucaklayacak bir belediyecilik için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yola çıktık. Adaylığımız süresinde, siz değerli Azdavaylılarla beraber yapmak istediğimiz projeleri değerlendirip, bizim için önemli olan sizin fikirlerinize de katarak, 1 Nisan sabahı ile kollarımızı sıvayıp, yorulmadan, bıkmadan Azdavay'ımızı bir adım daha ileri götürebilmek için çalışacağız. Huzur için, dayanışma için, daha yaşanabilir bir Azdavay için Belediye Başkanlığına talibim. Taşıma oylarla değil, bu memleketin kahrını çeken vatandaşlarımızın oylarıyla seçilmek için aday oldum. 2014 yerel seçiminde merkez mahallesi muhtarlığına beni layık gören Azdavay halkından, önümüzdeki seçimde de gönülden güveniyor ve desteklerinizi bekliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA