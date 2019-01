MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın Açıklaması

İstanbul'da faaliyet gösteren Devrekani Dernekler Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kuruluna katılan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhur ittifakına her zaman saygılı olduklarını ifade etti.

İstanbul'da faaliyet gösteren Devrekani Dernekler Federasyonun 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Esenler Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen ve Hasan Osmancıoğlu ve yönetimi tek liste ile girdiği kongreye eski Bakanlardan Murat Başesgioğlu, İstanbul Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayri Melezoğlu, MHP Devrekani İlçe Başkanı Mehmet Salih Karamehmetoğlu katıldı.

Programda söz alan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, "Ülkemizin zor durum ve şartlarda her zaman ülkenin bekası için AK Parti ile birlik ve berberlik içine girdik. Hain terör örgütü, FETÖ belasına karşı her zaman da yine ülkemiz için gereken birlik ve beraberliğimizi sağlayacağız. Cumhur ittifakına da her zaman saygılıyız. Cumhur ittifakına hala kanıksayamayanlar var, kendi içimizde de var AK Parti'de de var. Bizim Genel Başkanımızın ifadesi olan Türk Devleti elimizden kayıp gittikten sonra bütün belediyeleri sizin olsa ne olur, olmasa ne olur, bütün milletvekilleri sizin olsa ne olur, olmasa ne olur. Benim gecem de gündüzüm de Türkiye'dir, Türk Devletidir der, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben biz en sondayız. Çünkü Türk Devleti ve Türk Milleti var olacak ki bizim varlığımızın bir anlamı olacak. Biz de onun için ülkemiz, ilimiz ve memleketimiz için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. İttifaka da tüm partili arkadaşlarımla birlikte her zaman uyacağız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA