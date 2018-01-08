MHP Kastamonu İl Başkanı Maşalacı Açıklaması

MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, "CHP ve onun sözcüleri, Türkiye'nin meselelerine makul ve mantıklı çözümler üretemeyince çareyi çirkeflik, kavga ve husumet siyasetini Meclise, parti kongrelerine ve meydanlara taşımakta bulmuşlardır." değerlendirmesi yaptı.

Maşalacı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in geçen cumartesi partisinin Kastamonu 36. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada MHP'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel'in, Devlet Bahçeli'nin insiyatif alarak gündem belirlemesini hazmedemediğini savunan Maşalacı, şunları kaydetti:

"Konunun MHP tarafından gündeme getirilerek 'tartışılsın' demesiyle birlikte telaşa düşerek partimize saldırması sadece sapkınlıkla izah edilebilir. Görüldüğü gibi bu bağlamda asıl telaşa düşen MHP değil, Atatürk'ün kıymet hükümlerinden tamamen uzaklaşmış olan sözde ana muhalefet partisidir. CHP ve onun sözcüleri, Türkiye'nin meselelerine makul ve mantıklı çözümler üretemeyince çareyi çirkeflik, kavga ve husumet siyasetini Meclise, parti kongrelerine ve meydanlara taşımakta bulmuşlardır. Özgür Özel yaptığı konuşmada, 'Her şey bir yana, tabii o kadar kolay olmayacak.16 Nisan'daki ruhu yakalamak lazım.' demiş. Bu ifadesinden de anlaşıldığı gibi CHP 16 Nisan referandumda FETÖ, HDP ve PKK safında hizalandığını gizlemek için MHP'ye hırçınlık yapmaktadır. CHP yapıcı tavır sergilemektense çözüm üreten ilkeli ve tutarlı partimize ve liderimize çamur siyasetiyle saldırmaktadır. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Ayrıca anlaşılan odur ki CHP FETÖ'nün uydusu olmuştur. HDP ve PKK'nın sözcüsü konumuna girmiştir. CHP HDP'nin eş partisidir."

MHP'nin siyasetinde önceliğin ülke olduğunu dile getiren Maşalacı, 15 Temmuz'dan sonra MHP'nin ortaya koyduğu siyasetin, devlet yapısını ele geçirmek isteyen PKK ve FETÖ yapılanmasına karşı, bunların tamamen temizlenmesi için hükümetin yanında durmaktan öteye gitmediğini ifade etti.