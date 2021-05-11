MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
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MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

?MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kaymakamlık önündeki Mobil Kan Merkezi'ne giderek kan verdiklerini ifade etti.

Siyasi çalışmalarının yanında sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalara da ağırlık verdiklerine değinen Yılmaz, salgın nedeniyle azalan Türk Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek için kan bağışı kampanyasına katıldıklarını aktardı.

YIlmaz, şunları kaydetti:

"İlk etapta yönetim kurulumuz, kadın kollarımız ve Karşıyaka Ülkü Ocakları başkanımız ve üyelerimizle birlikte kan verdik. Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmaya büyük ihtiyaç duyduğumuz bu sıkıntılı günlerde değerli Karşıyakalı hemşerilerimizi ve partimiz üyesi arkadaşlarımızı Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki bir ünite kan, bir can demektir. Yüce dinimize göre bir can kurtarmak, insanlığı kurtarmakla eşdeğerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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