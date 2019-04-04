MHP Kars Merkezinde Seçimlerin Yenilenmesini İstedi

MHP Kars İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde merkez ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini talep etti.

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, İl Seçim Kurulu'na 5 maddeden oluşan, merkez ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini ve yenilenmesini içeren başvuru dilekçesini verdi.

MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel merkezin talimatları doğrultusunda seçimlerin iptali için dilekçe verdiklerini söyledi.

İl Seçim Kurulu'na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"31 Martta, Bülbül Mahallesi'nde kurulan 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 numaralı sandıklar, Halit Paşa Mahallesi'nde kurulan 1047, 1048, 1049, 1050,1051, 1052, 1053, 1054, 1055 numaralı sandıklar, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 ve Sukapı Mahallesi'nde 1106 numaralı sandıkta sandık kurulu başkan ve üyeleri, seçmenler terör örgütü militanları baskısında oy kullanmıştır. Seçmenin gerçek iradesinin sandığa yansımamasına neden olmuştur."

Dilekçede ayrıca, 2018-2019 akademik yılında Kafkas Üniversitesi'nden mezun olan çok sayıda seçmenin Kars'tan temelli olarak ayrılmalarına ve öğrenciliklerinin bitmesine rağmen oy kullanabilmek için ikametgahlarını taşımadıkları seçim günü otobüs, uçak ve şahsi araçlarla Kars'a gelip oy verdikleri bununla ilgili de gerekli inceleme yapılmadığı, önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Merkez ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yeniden seçim yapılması talebinde bulunulan dilekçede, "Cezaevinde hükümlü olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır. Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır. Sandık kurulunda üye olanlar hem görevli oldukları sandıklarda hem de seçmen kaydının olduğu sandıklarda yasaklı olmasına rağmen oy kullanmıştır. Tam kanunsuzluk nedeniyle Kars merkez ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini ve yeniden seçim yapılmasını talep ederiz. "

Kaynak: AA