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MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı üyeleri, il yönetimiyle bir araya geldi

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı üyeleri, il yönetimiyle bir araya geldi

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, il yönetimiyle buluştu.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, il yönetimiyle buluştu.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Göktekin ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi.

Göktekin de il ve ilçe yönetimi olarak tanışma programı gerçekleştirdiklerini belirterek, büyük bir aile olduklarını kaydetti.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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