MHP Kağızman İlçe başkanlığına Metin Bingöl yeniden seçildi MHP Kağızman ilçe başkanlığına Metin Bingöl yeniden seçildi.

MHP Kağızman ilçe başkanlığına Metin Bingöl yeniden seçildi.

Kağızman Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan kongre, bir dakikalık saygı duruşu sonrası okunan İstiklal Marşı ile başladı.

MHP MYK Üyesi Taner Gökçe'nin divan başkanlığını yaptığı kongreye tek aday olarak katılan Bingöl, 378 delegeden oy kullanan 269'unun oyunu aldı.

Yeniden partisinin Kağızman ilçe başkanı olan Bingöl, burada yaptığı konuşmada, yeniden görev almanın gurur ve onurunu yaşadığını belirterek, partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA