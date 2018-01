MHP Kadın Kollarının Yeni Yönetimi Toplandı

Gaziantep'te Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, yeni yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını yaptı.



Toplantıda, çiçeği burnundaki yeni Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat'ı ilk toplantısında MHP İl Başkan Yardımcısı ve 25-26. Dönem MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mezine Sırakaya ve Şehitkamil İlçe Yöneticisi Yeşim Banak da yalnız bırakmadı. Toplantıda, Canpolat Kadın Kollarının görev ve yetkileri hakkında yönetimi bilgilendirdi. Canpolat, "Türk Milleti'nin tarihin her döneminde kadına verdiği önem ve ona atfettiği statüye uygun olarak, başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır. MHP'li kadınların öncelikli görevi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmaktır" dedi.



Canpolat, Türk Kadını tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak için Gaziantep genelinde çok ciddi çalışmalar yürüterek birçok projeye imza atacaklarını belirtti. MHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları'nın amacına değinerek, "Türk Kadınının, Türk Milleti'ne mensubiyetten gurur duyan ve ona derin bir sevgi ve saygı ile bağlı bulunan, demokrasiyi bütün kurum ve kuralları ile yerleştirmeyi hedef edinen, hukukun ve millet iradesinin üstünlüğüne inanan, adalet ve hakkaniyeti dayanan bir sosyal düzen öngören, herkesin kanun önünde eşitliğini savunan, Din ve vicdan hürriyetinin kutsallığına inanan, gelenek ve göreneklerine bağlı ve bu değerleri geliştirmeyi görev bilen, bir anlayışa sahip olarak, toplumda hak ettiği statüye uygun bir konuma yükselmesine katkı sağlamaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları, bu amaçlara ulaşmak için parti tüzük ve programında yer alan ilkeler ile Milliyetçi, Ülkücü tanımında ifadesini bulan, tutum ve davranışlarda bulunmak hedefine yürümek azim ve kararındadır" diye konuştu.



Türk kadınının siyasete daha aktif katılımını ve Ülke nüfusundaki oranına uygun olarak parlamentoda temsilini sağlamak için kolları sıvadıklarını belirten Sırakaya ise, ilk seçimde Gaziantep'ten birden çok kadını meclise göndereceklerini ifade etti.



Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan ise toplantı sonrasında görüştüğü Canpolat ve yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarı diledi. - GAZİANTEP