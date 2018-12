MHP Kadın Kollarından 5 Aralık Açıklaması

MHP Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 5 Aralık 1934 tarihinde, bugün gelişmiş ülke olarak tanımlanan çok sayıda ülkede kadınların benzer hakları bulunmadığının altını çizen Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün, çağı ve değişeni değil, değişecek zamanı milletine göstermesi, kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konularında daha insanlık tarihinin ufkunda bile görünmemişken Türk Kadınına, haklarını vermesinin değeri daha iyi anlaşılır. Çünkü bütün insanlık tarihi boyunca, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir lider kadın hakları konusunda Atatürk kadar önsezili ve öngörülü olmamış, onun kadar uğraş ve savaş vermemiştir. Bizim için kadın; hanların hanıdır. Biz de kadın anadır, yardır, yarendir, yoldaştır. Bizde kadın kahramandır. Bizde kadın Ulu Hakan Tomris' tir, Satı Kadındır, Nene Hatundur, Hayme Anadır, daha niceleridir Bizler de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çizgisinden ve direktiflerinden hareketle; milletimizin gür sesi Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Tüm hassasiyetimizle, kadına dair her şeyi medeniyetimizin temel esasları ve tarihten gelen özgüveni çerçevesinde ele alıyor ve çözüm üretiyoruz. Tarihten bize kalan mirasın ve tarihimizin bize atfettiği kadim değerin bilincinde hem siyasi platformda, hem ekonomik, hem kültürel olarak 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' ekseninde hareket ediyoruz. Liyakat sahibi, donanımlı, vatan ve millet sevdası ile bezenmiş milliyetçi ülkücü kadınlarımızın sadece seçen değil, seçilen noktada varlık göstermeleri adına mücadele ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kadınları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinin yılmaz bekçileri, kurucu Genel Başkanımızın Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in fikir ve doktrinlerinden ayrılmayarak, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde, her alanda en ön safta yılmadan çalışacağını her fırsatta gösterecektir." - KAYSERİ